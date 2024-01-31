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'İntihar etti' dediği şizofreni hastası, oğlunu öldürdü

Şanlıurfa’da evinde tabancayla vurulmuş cesedi bulunan şizofreni hastası İbrahim Halil Behlül'ü (29), 'intihar etti' diyen babası Abdurrahman Behlül'ün (55) öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Behlül, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'İntihar etti' dediği şizofreni hastası, oğlunu öldürdü mask
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Olay, 29 Ocak'ta Karşıyaka Mahallesi'ndeki Özgür Apartmanı'nda meydana geldi. Silah sesi duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, şizofreni tedavisi gören İbrahim Halil Behlül'ün evde tabanca ile vurulup hayatını kaybettiğini belirledi. Soruşturma başlatan ekipler, evde bulunan Behlül’ün babası Abdurrahman Behlül'ü gözaltına aldı. Behlül ilk sorgusunda, oğlunun intihar ettiğini söyledi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Abdurrahman Behlül'ü tekrar çapraz sorguya aldı. Behlül sorgusunda, oğlunun şizofreni hastası olduğunu ve kendisine saldırdığını ve boğuşma olduğunu ve bu sırada tabancasının ateş aldığını söyledi.

Abdurrahman Behlül, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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31 Oca 2024 - 13:01 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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