'İntihar etti' dediği şizofreni hastası, oğlunu öldürdü

Olay, 29 Ocak'ta Karşıyaka Mahallesi'ndeki Özgür Apartmanı'nda meydana geldi. Silah sesi duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, şizofreni tedavisi gören İbrahim Halil Behlül'ün evde tabanca ile vurulup hayatını kaybettiğini belirledi. Soruşturma başlatan ekipler, evde bulunan Behlül’ün babası Abdurrahman Behlül'ü gözaltına aldı. Behlül ilk sorgusunda, oğlunun intihar ettiğini söyledi.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Abdurrahman Behlül'ü tekrar çapraz sorguya aldı. Behlül sorgusunda, oğlunun şizofreni hastası olduğunu ve kendisine saldırdığını ve boğuşma olduğunu ve bu sırada tabancasının ateş aldığını söyledi.
Abdurrahman Behlül, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.