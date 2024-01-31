- Ekonomi

'Her sipariş, bir Destek' hareketi devam ediyor

Geçtiğimiz yıl yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Hepsiburada'nın, e-ticaret sektörüne öncülük ederek deprem bölgesindeki üreticiler için hayata geçirdiği 'Her sipariş, bir Destek' hareketi devam ediyor.

'Her sipariş, bir Destek' hareketi devam ediyor mask

Yaşanan deprem felaketinin birinci yılında 29 Ocak - 11 Şubat tarihleri arasında ' Her Sipariş bir Destek' kampanyası yenilenerek, her siparişle deprem bölgesine destek sağlayacak ve müşterilerin alışverişleri ile bölgedeki satıcılara ve ekonomik toparlanmaya katkıda bulunması sağlanacak. Ev dekorasyonundan teknoloji ürünlerine, giyimden yöresel ürünlere kadar pek çok kategoride ürünün bulunduğu kampanya kapsamında alınan her ürün deprem bölgesindeki satıcılara destek olacak.

Platform, bölgedeki e- ticaret ekosistemini geliştirmek ve satıcıları, girişimci kadınları, kadın kooperatiflerini ve üreticileri desteklemek için Adana ve Hatay'da kurduğu E-Ticaret İhtisas Merkezlerinde verdiği e-ticaret eğitimlerine ek olarak satıcılara ek komisyon yardımı ve reklam / pazarlama desteği de sağlamaya devam ediyor.

# her, için, bir, ile, devam, Ticaret, Adana

31 Oca 2024 - 12:49 DHA İstanbul- Ekonomi

Mahreç  Dha Ajansı

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