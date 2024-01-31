Alper Gezeravcı, 'Uyna' deneyi yapacak

TUA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ISS'deki çalışmalarını sürdüren Gezeravcı, deneylerine devam ediyor. Gezeravcı'nın bugünkü 'Uyna’ deneyiyle, ilk defa yeni nesil metal malzemelerin mikro yer çekimli ortamda ergitme (metal malzemeleri ergime sıcaklığının üzerindeki sıcaklıklarda ısıtarak katı halden sıvı hale getirme işlemi) ve katılaşma sürecinde termodinamik ve fiziksel özellikleri araştırılacak. Araştırma sonucunda, literatüre önemli katkı verilmesinin yanında; Türkiye’nin uzay, havacılık ve savunma sanayisi için yeni nesil malzeme geliştirme kabiliyetinin artırılması hedefleniyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.