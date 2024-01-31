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Alper Gezeravcı, 'Uyna' deneyi yapacak

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli astronot Alper Gezeravcı'nın yeni nesil metal malzemelerin mikro yer çekimli ortamda ergitme ve katılaşma süreçlerine ilişkin 'Uyn...

Alper Gezeravcı, 'Uyna' deneyi yapacak mask
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TUA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ISS'deki çalışmalarını sürdüren Gezeravcı, deneylerine devam ediyor. Gezeravcı'nın bugünkü 'Uyna’ deneyiyle, ilk defa yeni nesil metal malzemelerin mikro yer çekimli ortamda ergitme (metal malzemeleri ergime sıcaklığının üzerindeki sıcaklıklarda ısıtarak katı halden sıvı hale getirme işlemi) ve katılaşma sürecinde termodinamik ve fiziksel özellikleri araştırılacak. Araştırma sonucunda, literatüre önemli katkı verilmesinin yanında; Türkiye’nin uzay, havacılık ve savunma sanayisi için yeni nesil malzeme geliştirme kabiliyetinin artırılması hedefleniyor.

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31 Oca 2024 - 12:33 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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