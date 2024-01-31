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Gülden Başsavcı Koç'a Ziyaret

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gülden Başsavcı Koç'a Ziyaret mask
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İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 18 Ocak 2024 tarihinde yayınlanan Adli Yargı Kararnamesi ile Antalya Cumhuriyet Başsavcısı olan Zafer Koç Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirildi. Başsavcı Zafer Koç'un göreve başlamasının ardından hayırlı olsun ziyaretleri gerçekleşti. Başsavcı Koç'u ilk olarak İstanbul Valisi Davut Gül ziyaret etti. Daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Başsavcı Zafer Koç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başsavcı Zafer Koç ziyaretine gelenlere plaket verdi.

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31 Oca 2024 - 11:31 DHA İstanbul- Siyaset

Mahreç  Dha Ajansı

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