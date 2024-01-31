Dilan Çiçek Deniz'den itiraf!

Dilan Çiçek Deniz, birçok projede başarılı performans sergileyen bir oyuncu olarak biliniyor. Ancak, geçtiğimiz aylarda yüzündeki estetik müdahalelerle gündeme geldi. Yeni görünümü beğenilmeyen oyuncu, uzun bir sürenin ardından suskunluğunu bozarak yaptığı estetik işlemlerden pişmanlık duyduğunu açıkladı

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Deniz, yeni filmi Aşk Mevsimi'nin heyecanını Ceyda Düvenci'nin NTV'de sunduğu programa konuk olarak paylaştı. Daha önce geçirdiği estetik operasyon nedeniyle yaşadığı pişmanlığı anlatan Deniz, "Bu benim için gerçekten çok zor bir dönemdi. 2023, hayatımın en zorlu yıllarından biri olabilir. Aslında o an öyle büyük bir değişiklik yapacağımı düşünmeden bir karar aldım ve doktorumla aramızda inanılmaz bir iletişim problemi yaşandı. Elbette daha fazla araştırma yapmam ve daha çok soru sormam gerekiyordu. Sonuçta vücudum bu karara çok sert tepki gösterdi çünkü o dönemde omuz ameliyatı geçirmiştim. Ardından ani bir kararla böyle bir şey yapmaya karar verdim. İşte o an, içimden böyle bir istek gelmişti. Zaten yaptırdığım şey geçici olduğu için bu konuda oldukça rahattım. Ancak olay, beklediğimden çok daha büyük bir boyuta ulaştı ve süreç çok uzadı. İyileşme sürecim de oldukça zaman aldı. Çıkan haberler, insanlar, özellikle kadınlar konu hakkında çok fazla konuştu" şeklinde konuştu.