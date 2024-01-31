OYAK Çimento, Müşteri Portalını Değiştirdi

OYAK Çimento, yeni müşteri portalını devreye aldı. Online ve self servis olarak siparişlerin oluşturabildiği yeni sistemde, ödeme işlemleri kredi kartı ile gerçekleştirilebiliyor.

OYAK Çimento, koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesi doğrultusunda yenilediği müşteri portalını hizmete sundu.

OYAK Çimento müşterilerinin online ve self servis olarak siparişlerini oluşturabildikleri yeni müşteri portalında, ödeme işlemleri kredi kartı ile gerçekleştirilebiliyor. Kredi kartı ile taksitli ödeme seçeneği de bulunan sistem, OYAK Çimento müşterilerine baştan uca sipariş yönetimi ve alternatifli online ödeme kolaylığı sunuyor. Yeni müşteri portalı; sipariş bilgileri ve sipariş durumunun, sevkiyat raporları ve ekstrelerinin, OYAK Çimento ürün analiz raporlarının, şikayet ve talep yönetiminin de sistem üzerinden gerçekleştirebilmesine olanak tanıyor. OYAK Çimento’nun müşteri iletişim platformu İ-deal mobil uygulaması üzerinden de müşteri portalına giriş imkanı bulunuyor.