Üzerine kaya parçası düştü!

Merkeze bağlı Toptepe köyü mevkisindeki 1 Nolu Kömür Ocağı'nda yapılan çalışma sırasında kepçenin üzerine kaya parçaları düştü. Kaya parçalarının altında kalan kepçenin operatörü M.B. yaralandı. İhbarla bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Operatör M.B., ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. M.B. ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. M.B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.