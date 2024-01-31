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Barajlarda doluluk oranı yüzde 70 oldu!

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı artmaya devam ediyor. İSKİ verilerine göre ortalama baraj doluluk oranı yüzde 70’i geçti.

Barajlarda doluluk oranı yüzde 70 oldu! mask

 Geçtiğimiz Ekim ayında doluluk oranı yüzde 3.86'ya kadar düşen Büyükçekmece Baraj gölü son yağışlardan payını aldı. Baraj gölündeki doluluk oranı yüzde 66.48’'e yükselirken kuruyan alanlar yeniden suyla doldu.

DOLULUK ORANI YÜZDE 70.05 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

İstanbul'da kurak geçen yaz ve sonbahar aylarının ardından, Kasım ayında başlayan yağmurlarla dolmaya başlayan baraj göllerindeki su seviyesi yükselmeye devam ediyor.İstanbul barajlarındaki ortalama doluluk oranı yüzde 70’i geçti. İSKİ tarafından yapılan ölçümlerde bugün itibariyle yüzde 70.05 olarak ölçülen barajların doluluk oranları, geçtiğimiz aylarda yüzde 16'ya kadar gerilemişti. İSKİ istatistiklerine göre bir yıl önce aynı tarihte baraj doluluk oranı ortalama yüzde 51.11 olarak ölçülmüştü.

BÜYÜKÇEKMECE BARAJ GÖLÜNDE DEĞİŞİM

İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan biri olan Büyükçekmece barajı da, bu artıştan olumlu yönde etkilendi. Baraj gölündeki doluluk oranı geçtiğimiz Ekim ayında yüzde 3.86'ya kadar gerilemişti. Barajdan su alımı İSKİ tarafından kesilmişti. Yağışlardan olumlu etkilenen baraj gölünde doluluk oranı bugün yüzde 66.48 olarak ölçüldü; kuruyan alanlar tekrar suyla doldu. Baraj gölündeki değişim havadan da görüntülendi. İstanbul'un barajlarında en yüksek doluluk oranı yüzde 89.21 ile Elmalı barajında ölçüldü. Elmalı Barajı'nı yüzde 86.97 doluluk oranıyla Ömerli barajı izledi. İSKİ verilerine göre doluluk oranı en düşük baraj ise yüzde 36.66 ile Papuçdere barajı olarak kayıtlara geçti.

İstanbul Barajlarının güncel doluluk oranları

Elmalı                                yüzde 89.21

Ömerli                                yüzde 86.97

Darlık                                 yüzde 85.44

Alibeyköy                           yüzde 76.6

Istrancalar                         yüzde 70.33

Büyükçekmece                 yüzde 66.48

Terkos                               yüzde 60.59

Kazandere                         yüzde 60.84

Sazlıdere                           yüzde 48.99

Papuçdere                        yüzde  36.66

Görüntü Dökümü

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-Büyükçekmece Baraj gölünden drone görüntüleri

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31 Oca 2024 - 10:46 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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