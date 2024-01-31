Muammer Aksoy kimdir?

Hukukçu, siyaset adamı ve yazar olan, Atatürk Düşünce Derneğinin kurucu kadrosunda yer alan Muammer Aksoy, 31 Ocak 1990 tarihinde, 31 Ocak 1990 günü, saat 19.15’de Ankara Bahçelievler'de bulunan evine girerken silahlı saldırıya uğradı. Aksoy, sağ şakağı ile sağ göğsünden aldığı iki kurşun yarası ile hayatını kaybetti.

Ankara'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Muammer Aksoy’un öldürülmesinden 2 saat sonra gazeteleri aradığı iddia edilen bir kişi “Tesettür konusunda İslam’a karşı takındığı tavır nedeniyle Müslümanlar tarafından cezalandırıldı. Olay, İslami Hareket adına üstleniliyor. 7.65 Baretta ile cezalandırılmıştır.” dedi.

MUAMMER AKSOY KİMDİR?

1917 yılında doğan Aksoy, 1961 Anayasasını hazırlayan komisyonun sözcülüğünü yapması ile de biliniyor. Tüm derslerinden tam not alarak 1939'da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra Zürih Üniversitesi Hukuk ve Devlet Bilimleri Fakültesi'nde doktora yaptı. Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Üniversitesi'nde asistanlık ve Ankara Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. 1957 yılında üniversite yasasında yapılan değişikliklerin üniversitelerin özerkliğine zarar verdiği gerekçesiyle üniversiteden ayrılarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne girdi.

27 Mayıs 1960 sonrasında yeniden üniversiteye döndü ve Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde profesör oldu. Kurucu Meclis Antalya İli Temsilciliği (6 Ocak 1961 - 25 Ekim 1961) ile 1961 Anayasasının hazırlanmasında komisyon sözcülüğü yaptı. CHP parti meclisi üyeliği görevlerini yürüttü. 12 Mart 1971 Muhtırasından sonra tutuklandı, fakat yargılama sonucunda aklandı. 1977'de CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. Avrupa Konseyi Türkiye temsilciliği ve Türk Hukuk Kurumu başkanlığı görevlerini yürüttü. 12 Eylül 1980'den sonra Ankara Barosu başkanlığına seçildi.