Husilerin attığı seyir füzesi imha edildi

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “30 Ocak günü, saat 23.30 sıralarında İran destekli Husi militanları Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerinden Kızıldeniz'e doğru bir gemisavar seyir füzesi ateşledi. Füze USS Gravely tarafından düşürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma ya da hasar meydana gelmemiştir” denildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.