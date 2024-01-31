Husilerin attığı seyir füzesi imha edildi

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “30 Ocak günü, saat 23.30 sıralarında İran destekli Husi militanları Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerinden Kızıldeniz'e doğru bir gemisavar seyir füzesi ateşledi. Füze USS Gravely tarafından düşürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma ya da hasar meydana gelmemiştir” denildi.