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Husilerin attığı seyir füzesi imha edildi

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Husiler tarafından Kızıldeniz’e atılan gemisavar seyir füzesinin USS Gravely savaş gemisi tarafından imha edildiğini duyurdu.

Husilerin attığı seyir füzesi imha edildi mask
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CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “30 Ocak günü, saat 23.30 sıralarında İran destekli Husi militanları Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerinden Kızıldeniz'e doğru bir gemisavar seyir füzesi ateşledi. Füze USS Gravely tarafından düşürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma ya da hasar meydana gelmemiştir” denildi.

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31 Oca 2024 - 09:59 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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