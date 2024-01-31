"TBMM çatısı altında hukuk katledildi!"

Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan TİP milletvekili Şerafettin Can Atalay hakkındaki mahkeme kararı Meclis Genel Kurulu'nda okundu. Kararın okunmasıyla Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü.

Buna göre, Türkiye Barolar Birliği tarafından Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi hakkında önemli açıklamalar yapıldı.

Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "Bugün (30 Ocak 2024), Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, Anayasa'ya aykırılığı daha evvel iki kez Anayasa Mahkemesi tarafından tespit edilmiş bir yargı kararı okunarak, Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay’ın vekilliği düşürüldü. AYM’nin hak ihlali tespiti yaparak yeniden yargılama yönündeki kararına rağmen Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa’yı ihlal eden hukuk dışı uygulamasına, kararı yüce Meclis çatısı altında okutarak ortak olmak, milli iradeyi, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü yok saymaktır.

Yaşanan süreç yeni bir anayasa ihtiyacını değil tam aksine yıllardır süren “anayasasızlaşma” sorunumuzun Meclis çatısı altında vücut bulduğunu göstermektedir. Anayasal düzeni korumakla görevli oldukları halde bir yargı merciinin Anayasa’yı yok saymasına ortak olarak yurttaşın iradesini hiçe sayanlar unutmamalıdır ki; bu ve benzeri uygulamalar tarihe kapkara harflerle yazılmış hukuksuzluk girişimlerinden öteye geçememiştir. Türkiye Barolar Birliği, hukukun üstünlüğü mücadelesine, dün olduğu gibi bugün de büyük bir kararlılıkla sahip çıkmaya devam edecektir."

" DEMOKRASİ VE HUKUKUN KATLEDİLMESİDİR!"

Öte yandan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaparak tepkisini gösterdi.

Sağkan paylaşımında, "AYM’nin 2 kez verdiği 'hak ihlali' ve 'yeniden yargılama' kararı varken Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi, TBMM çatısı altında milli iradenin, demokrasinin ve hukukun katledilmesidir" ifadelerini kullandı.