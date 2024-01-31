Ceviz ve bademin faydaları

Hafızayı güçlendiren birçok besin bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Gül, “Omega-3 yağ asitleri içeren balıklar, özellikle somon ve sardalya gibi deniz ürünleri beyin sağlığını destekler. Ayrıca, ceviz, badem gibi kuruyemişler antioksidanlar bakımından zengindir ve hafıza fonksiyonunu artırabilir. Yeşil yapraklı sebzeler, özellikle ıspanak ve brokoli, folik asit içerir ve hafıza üzerinde olumlu etkiler yapabilir” diye konuştu.

SÜT ÜRÜNLERİ İÇEREN DENGELİ BİR DİYET TERCİH EDİLEBİLİR

Hangi tarzda beslenirsek beyne ve kuvvetli hafızaya daha çok katkı sağlayabileceğimize değinen Prof. Dr. Gül, “Beyin için sağlıklı beslenmek önemlidir. Bütün tahıllar, meyveler ve sebzeler, protein kaynakları (özellikle balık, tavuk, yumurta, baklagiller), sağlıklı yağlar (zeytinyağı, avokado) ve süt ürünleri içeren dengeli bir diyet, beyin fonksiyonlarını destekleyebilir. Antioksidan içeriği yüksek besinler (örneğin yaban mersini, böğürtlen gibi meyveler) de beyin sağlığını olumlu yönde etkiler” şeklinde konuştu.

AŞIRI YAĞLI VE TUZLU BESİNLER BEYİN SAĞLIĞINI RİSKE ATIYOR

Aşırı yağlı ve tuzlu beslenmenin beyne olumsuz etkilerinin olabileceğini dile getiren Prof. Dr. Gül, “Aşırı yağlı ve tuzlu besinlerin (patates kızartması, cips, işlenmiş şarküteri et ürünleri gibi) aşırı tüketimi, kardiyovasküler sağlığı olumsuz etkileyebilir ve dolayısıyla beyin sağlığına zarar verebilir. Yüksek tuz alımı kan basıncını artırabilir, bu da beyin damarları üzerinde basınca ve olumsuz etkilere sebep olur. Aşırı yağlı besinler ise damar tıkanıklığına yol açarak kan akışını engelleyebilir, bu durum beyne yeterli oksijen ve besin ulaşımını kısıtlayabilir” dedi.

ZİHİNSEL EGZERSİZLER HAFIZAYA İYİ GELİYOR

Hafızayı kuvvetlendirmek için yapılabilecekler hakkında önerilerde de bulunan Prof. Dr. Gül, “Hafızayı güçlendirmek için düzenli şekilde zihinsel egzersizler yapmak önemlidir. Kitap okuma, bulmaca çözme, öğrenmeye dayalı oyunlar oynamak gibi aktiviteler beyin fonksiyonlarını destekleyebilir. Ayrıca, yeterli uyku almak, stresten kaçınmak, düzenli egzersiz yapmak da hafıza üzerinde olumlu etkiler yapabilir” ifadelerini kullandı.

YETERLİ UYKUYA ÖNEM GÖSTERİLMELİ

Uykunun hafıza için önemine değinen Prof. Dr. Gül, “Uyku, hafıza kuvvetlendirmek için kritik bir rol oynar. Uyku sırasında beyin, hafızadaki bilgileri işler, düzenler ve güçlendirir. Yeterli uyku almak, öğrenilen bilgilerin uzun süreli hafızada kalmasına yardımcı olabilir. Uykusuzluk ise konsantrasyonu azaltabilir ve hafıza performansını olumsuz etkileyebilir” dedi.

B12 VİTAMİNİ HAFIZADA OLUMLU ETKİLER GÖSTERİR

Son olarak hangi vitaminlerin hafızaya iyi geldiğini anlatan Prof. Dr. Gül, şu bilgileri paylaştı:

“Bazı vitaminler hafızayı kuvvetlendirebilir. Özellikle B grubu vitaminleri, özellikle B6, B9 (folik asit) ve B12 vitaminleri, sinir sistemi fonksiyonlarını destekler ve hafıza üzerinde olumlu etkiler yapabilir. Ayrıca, antioksidan özelliklere sahip C ve E vitaminleri de beyin sağlığını koruyabilir. Bu vitaminleri içeren besinleri düzenli olarak tüketmek hafıza fonksiyonunu destekleyebilir.”