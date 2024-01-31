- Asayiş

Beşiktaş'ta trafik durdu!

Beşiktaş Ortaköy'de gece saatlerinde ana isale hattı patladı. Bu gelişme üzerine Muallim Naci Caddesi, Beşiktaş istikametine geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Beşiktaş'ta trafik durdu! mask
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Beşiktaş Ortaköy'de saat 03.00 sıralarında Muallim Naci Caddesi üzerinde ana isale hattı patladı. Belediye ekipleri bunun üzerine çalışma başlattı. Çalışmalar nedeniyle trafik Beşiktaş istikametine geçici olarak durduruldu. Su borusunun patlaması nedeniyle bazı iş yerlerine su ve kum ile doldu. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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31 Oca 2024 - 08:09 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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