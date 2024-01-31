Böyle vicdansızlık olur mu? 41 kedi kurtarıldı!

Edinilen bilgilere göre olay, Ankara'da meydana geldi. Bir şahısın kedilere işkence ettiği ve evden pis kokuların geldiği iddia edildi, bunun üzerine STK temsilcisi, PADER başkanı Alper Karmış ve bir gönüllü tarafından 41 kedi kurtarıldı.

Öte yandan, kedilerin kum kabının olmaması ve evde kanlı dışkıların bulunması dikkatlerden kaçmazken, kedilerin hasta ve bakımsız olduğu görüldü. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Patili Canları Yaşatma Derneği (PADER) Başkanı Alper Karmış, olay anını sosyal medya hesabından anlattı.

Karmış tarafından yapılan açıklama şu şekilde;" Gece 22:00 22:30 gibi kedilere şiddet uygulandığı, dayanılmaz kokuların ve kapıda kan olduğu iddia edilen eve onlarca STK ve Gönüllü ile gittik. 2 kişi temsilen kapıya gitti. Şahıs içeride olmasına rağmen kapıyı uzun bekleyişe rağmen açmadı. Kolluk gücü geldi, uzun bekleyişe rağmen onlara da açmadı. Kapıyı açmaması, ses kaydı, yerdeki kanlar, ağır koku ve şikayetler delil kabul edilerek NÖBETÇİ SAVCI "Girin" izni verdi. Çilingir marifetiyle kapı açıldı. Geçen süre tahminen 4 saat ve o sırada şahıs yapabildiği kadar temizlik yaptı. * İçeri giren herkes aldığı koku ve gördüğü manzara karşısında şok geçirdi. Her yer dışkı, idrar, kanlı dışkı. Tırmalanmış duvarlar, kapılar. Evde oturulacak bir koltuk bile yok. Isıtıcı yok. El yıkamak için sabun bile yok. Kediler için kum yok. * Şahıs rızasıyla kedileri vermeyi kabul etti. O sırara öğrendik ki meğer burada Ankaralı az çok bilinen bir hayvanseverin de 8 kedisi varmış. Ev sahibi "buraya hiç gelmeden kedileri uzaktan verdi" diyor, sözde hayvansever "en son 6 ay önce gittim" diyor. Ben gerçekleri ortaya çıkarında başladı bana saldırmaya, iftira atmaya. Ve ilginç bir tespit; geçmişi kirli, buzdolabından ölü hayvanlar dahi çıkan Ankaralı ne kadar istifçi varsa hepsi evi savunmaya geçti. * Evden tam 40 yetişkin 1 yavru kedi çıktı. Toplama sürerken şahıs bir kediyi kaçırmaya çalıştı, bazı kedileri dolaplara sakladı. * Gece 22:00 22:30 gibi başlayan süreç sabah 08:30 gibi klinikte sona erdi. Sağlıklı kedi yok. Kısır kedi 10 tane. 30 kedi kısır değil. Kedilerde çıkan sorunlar; Gingivit, Enfeksiyon, Diş Problemleri, Düşük bağışıklık, İshal, Parazit, Tüy Dökülmesi, Mantar, Göz Enfeksiyonu, Kansızlık, Herpes Virüsü, Dermatit. Bazı kedilerde bir sorun, bazı kedilerde en az 2-3 sorun. * Toplam 41 kedi 5 STK ve 2 gönüllü tarafından ön muayene sonrasında diğer kliniklere alındı. Burayı savunan vicdansızlara bir kere daha sesleniyorum; geçmişte sizden birini cezaevine gönderdik, çizgiyi aşmayın. Dernekler üyeleri, bağışçıları, gönül verenleri kadar güçlüdür. Bu gücün parçası olmak için senin de yapabileceğin bir şey mutlaka var. Mesaj kutumdan bilgi al, bu yükü paylaşalım."