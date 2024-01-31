- Çevre

Adana'da yangın

Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan bir lastik dükkanının önünde yangın çıktı. Alevler, iş yerinin önünde istiflenen lastiklere sıçradı ve park halindeki hafif ticari aracı kullanılamaz hale getirdi.

Adana'da yangın mask

Yangın, gece yarısı ilçeye bağlı Varsaklar Mahallesi'nde sanayi sitesinde bulunan lastik dükkanın önünde çıktı. İş yeri önünde bulunan eski lastikler, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Hızla büyüyen alevler, iş yerinin yakınında park halinde bulunan hafif ticari araca da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Köpüklü ve tazyikli su ile müdahalede bulunan itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında hafif ticari araç kullanılmaz hale geldi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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31 Oca 2024 - 05:46 DHA Adana- Çevre

Mahreç  Dha Ajansı

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