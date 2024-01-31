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Adana'da feci kaza: 1 ölü

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Yavuz Serkan Ağar (42) yaşamını yitirdi.

Adana'da feci kaza: 1 ölü mask
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Kaza, saat 23.30 sıralarında Kozan-Kadirli Karayolu'nda meydana geldi. Yavuz Serkan Ağar yönetimindeki 01 ADT 961 plakalı otomobil, Abuzer A. idaresindeki 44 BE 448 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışarak hayatını kaybettiği belirlenen Ağar'ın cenazesi, itfaiye erlerince araçtan çıkarıldı. Evli ve 2 çocuk babası olan Ağar'ın, üçüncü çocuğunu da bir hafta içinde kucağına almak için hazırlandığı öğrenildi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Ağar'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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31 Oca 2024 - 05:20 DHA Adana- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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