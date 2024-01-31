Trafik cezalarında indirimli ödeme süresi değişti

Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde Ve Takibinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı yönetmeliğine göre; trafik cezalarında, yüzde 25 indirimli erken ödeme imkanından yararlanabilme süresi 15 günden 1 aya çıkarıldı.