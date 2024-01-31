Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde Ve Takibinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı yönetmeliğine göre; trafik cezalarında, yüzde 25 indirimli erken ödeme imkanından yararlanabilme süresi 15 günden 1 aya çıkarıldı.
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Trafik cezalarında indirimli ödeme süresi değişti
İçişleri Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 15 günden 1 aya çıkarıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.