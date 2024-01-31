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THY'nin Almanya seferlerine 'grev' engeli

Türk Hava Yolları (THY), Almanya'daki havalimanlarında görevli güvenlik ve yer hizmetleri çalışanlarının yarın gerçekleştireceği grev nedeniyle planlanan bazı seferleri iptal etti.

THY'nin Almanya seferlerine 'grev' engeli mask

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, 1 Şubat Perşembe günü Almanya'daki havalimanlarında güvenlik ve yer hizmetleri personellerinin gerçekleştireceği grev nedeniyle bazı uçuşların iptal edildiği bildirildi. THY'nin TK-1337 İstanbul-Leipzig ve TK1338 Leipzig-İstanbul seferleri, yer hizmetleri personelinin grevi nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.

Güvenlik çalışanlarının grevi dolayısıyla iptal edilen seferler ise şu şekilde:

TK-1668 Hamburg-İstanbul Havalimanı

TK-1664 Hamburg-İstanbul Havalimanı

TK-1662 Hamburg-İstanbul Havalimanı

TK-7882 Sabiha Gökçen Havalimanı-Hamburg

TK-7883 Hamburg-Sabiha Gökçen Havalimanı

TK-1726 Berlin-İstanbul Havalimanı

TK-1724 Berlin-İstanbul Havalimanı

TK-1722 Berlin-İstanbul Havalimanı

TK-1728 Berlin-İstanbul Havalimanı

TK-7729 Berlin-Sabiha Gökçen Havalimanı

# Türk Hava Yolları, ALMANYA GREV, güvenlik ve yer hizmetleri çalışanları, ISE, istanbul, Güvenlik

31 Oca 2024 - 04:35 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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