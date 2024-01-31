Fenerbahçe Beko, Fransa'da galip

Ldlc Arena’da oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip; Paris Lee, Edwin Jackson, David Lighty, Deshaun Thomas ve Youssoupha Fall ilk 5’iyle başladı. Fenerbahçe’nin ilk 5’i ise Nick Calathes, Scottie Wilbekin, Amine Noua, Georgios Papagiannis ve Sertaç Şanlı’dan oluştu. Dengeli başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikalık bölümünde ev sahibi ekip Fall ile etkili olurken; Fenerbahçe, Calathes ile hücumda sayılar üretti. Bu bölümü sarı-lacivertli ekip, 9-8 önde geçti. Bu dakikanın ardından iki takım da hücumda sayı bulmakta zorlanınca son 2 dakikaya ev sahibi ekip, 12-11 önde girdi. Son bölümde kenardan gelen Motley’i pota altında etkili kullanarak sayılar üreten Fenerbahçe’ye, ev sahibi ekip Scott’tan bulduğu sayılarla cevap verdi ve ilk periyodu Asvel 18-16 önde tamamladı.

İkinci periyoda daha iyi başlayan Asvel, hücum ribaundları sonrasında bulduğu ekstra sayılara devam edince periyodun bitimine 6.49 kala farkı 9’a kadar çıkardı ve rakibine molayı aldırdı: 27-18. Hücumda Scott’tan bulduğu sayılara devam eden ev sahibi ekibe, sarı-lacivertliler Scottie Wilbekin ile cevap verdi. İlk yarının son 1.55’lik bölümüne ev sahibi ekip, 41-32 önde girdi. Son bölümde Fenerbahçe, Motley ve Wilbekin’den bulduğu sayılarla farkı eritse de ilk yarıyı Fransız ekibi, 42-39 önde kapattı.

Üçüncü periyoda daha iyi başlayan Fenerbahçe, Wilbekin’den bulduğu üç sayılık isabetle önce skoru eşitledi, ardından ise Motley’in sayısıyla öne geçti: 42-44. İyi savunma yapmaya devam eden sarı-lacivertli ekip, periyodun bitimine 4.48 kala Wilbekin’den bulduğu 3 sayılık isabetle farkı 6’ya kadar çıkardı: 47-53. Kalan bölümde hücumda sayı bulmakta zorlanmayan Fenerbahçe, farkı daha da açarak son periyoda 67-56 önde girdi.

Son periyodun ilk 3 dakikalık bölümünde sarı-lacivertli ekip, sayı üretemedi. Bu periyottaki ilk sayılarını karşılaşmanın bitimine 6.59 kala Noua ile bulan Fenerbahçe, iyi savunma yaparak farkın azalmasını engelledi: 59-69. Kalan bölümde farkı koruyan Fenerbahçe Beko, parkeden 83-73 galip ayrıldı.