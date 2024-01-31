Galatasaray, JDA Bourgogne Dijon’a yenildi

Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 turu J Grubu 2’nci maçında Galatasaray Ekmas, 25 sayı öne geçtiği mücadelede Fransa temsilcisi JDA Bourgogne Dijon’a 96-93 mağlup oldu. Sarı-kırmızılarda David McCormack 21 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray, J Grubu’ndaki 2’nci maçından da yenilgiyle ayrıldı. Fransız ekibi ise ilk galibiyetini aldı.
TARAFTARLARDAN BAŞANTRENÖR MITROVIC'E İSTİFA ÇAĞRISI
Sarı-kırmızılı taraftarlar, 96-93 biten Dijon mağlubiyetinin ardından başantrenör Zvezdan Mitrovic'e tepki gösterdi. Müsabakada 25 sayı farkla öndeyken mağlup olan Galatasaray Ekmas’ta başantrenör Zvezdan Mitrovic, karşılaşma sonunda soyunma odasına giderken Galatasaray taraftarları Karadağlı başantrenöre istifa tezahüratlarında bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.