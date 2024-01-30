- Dünya

Bakan Tekin, Azerbaycan Büyükelçisi ile görüştü

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakü'de Türkiye'nin Azerbaycan Büyükelçisi Cahit Bağcı ile görüştü.

Bakan Tekin, Azerbaycan Büyükelçisi ile görüştü mask
Haber albümü için resme tıklayın

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Azerbaycan'a yaptığı ziyaretle ilgili olarak  sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyükelçimiz Cahit Bağcı'yı ziyaret ettik. Kıymetli Büyükelçimizden Azerbaycan'daki eğitim faaliyetlerimiz hakkında bilgiler aldık, yeni dönemde yapılacak yeni çalışmalara dair fikir alışverişinde bulunduk. Misafirperverliğinden ötürü Büyükelçimiz Sayın Cahit Bağcı'ya ve Büyükelçilik çalışanlarımıza teşekkür ederim" dedi.

# Sosyal Medya, ilgili

30 Oca 2024 - 22:29 DHA Ankara- Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL