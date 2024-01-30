Bakan Tekin, Azerbaycan Büyükelçisi ile görüştü

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Azerbaycan'a yaptığı ziyaretle ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyükelçimiz Cahit Bağcı'yı ziyaret ettik. Kıymetli Büyükelçimizden Azerbaycan'daki eğitim faaliyetlerimiz hakkında bilgiler aldık, yeni dönemde yapılacak yeni çalışmalara dair fikir alışverişinde bulunduk. Misafirperverliğinden ötürü Büyükelçimiz Sayın Cahit Bağcı'ya ve Büyükelçilik çalışanlarımıza teşekkür ederim" dedi.