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Akşener'den Can Atalay kararına tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararıyla birlikte artık anayasasız bir devlet tehlikesine doğru sürüklendiklerini söyledi.

Akşener'den Can Atalay kararına tepki mask
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar yargı makamları arasında çözülemeyen bir anayasal devlet krizine, ne yazık ki bu akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi de dahil oldu. Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararıyla birlikte artık anayasasız bir devlet tehlikesine doğru sürükleniyoruz. Sayın Erdoğan'ın devlet organları arasındaki sorunu çözmek yerine, daha da büyütmeyi seçmesine biz elbette şaşırmadık. Ancak anayasamız, milletin andıdır. Andını çiğnediğiniz bir milletin iradesini bu saatten sonra nasıl temsil edeceksiniz? Uyguladığınız kararların meşruiyetini neye dayandıracaksınız? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hukuka, adalete ve vicdanlara düşürdüğünüz bu gölgeyle nasıl yöneteceksiniz?" dedi.

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30 Oca 2024 - 21:48 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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