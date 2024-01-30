Altınok'tan MKE Ankaragücü'ne ziyaret

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, göreve gelmeleri halinde MKE Ankaragücü Spor Kulübü'ne her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Altınok, MKE Ankaragücü Spor Kulübü'ne ziyarette bulundu. Altınok ve beraberindeki heyet, MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ve kulüp yöneticileri tarafından karşılandı.

Altınok, burada yaptığı açıklamada, Keçiören'de spor federasyonları için başlattığı tesis yapımı ve federasyonlara teslim edilmesini içeren çalışmaların Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığında da devam edeceğini belirtti.

MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Keçiörengücü'nün yanı sıra kentteki amatör spor kulüplerine her türlü desteği vereceklerini dile getiren Altınok, "Ankara bir spor kenti olacak. Ankaragücü'müze bir spor tesisi yapıyoruz. İnşallah yarısını Büyükşehir Belediyesi olarak biz yapacağız. Onun dışında her türlü desteği vereceğiz. Süper Lig'de Ankara'mızın takımına, Ankaralıların sahip çıkacağına inanıyorum." dedi.

- "Amatör spor kulüplerimize de güzel sahalar yapacağız"

Ankara'yı bütün branşlarda sporun merkezi yapacağını söyleyen Altınok, sözlerine şöyle devam etti:

"Uluslararası maçlar, turnuvalar Ankara'ya gelecek. 19 Mayıs Stadı'mızın inşaatı da bitiyor. Milli maçlar da Ankara'da oynanacak. Keçiören'de birçok spor tesisi yaptık. Şu anda 11 kapalı spor salonu yapıyoruz. Etlik'teki olimpik yüzme havuzumuzun Türkiye'de örneği yok. Hiçbir Büyükşehir Belediyesinde böyle bir tesis yok. Oradan birçok şampiyon çıktı. Yüzmeden, birçok dereceler aldık, binlerce sporcu yetiştirdik."

Amatör spor kulüpleri için de sahalar yapacaklarını anlatan Altınok, ayrıca kulüplere yer sağlayacaklarını belirtti.

- "Başkanımızın spora ve sporcuya yaptığı desteği duymuştuk"

Başkan Fırat ise ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti ve Altınok'un zor günlerde hep desteğini hissettiklerini söyledi.

Teknik direktör Belözoğlu da "İsmail başkanımın da dediği gibi en zor günümüzde yanımızda olmuşlardı. Biz Ankara'yı çok sevdik. İstanbul Beykoz'da başkanımızın spora ve sporcuya yaptığı desteği duymuştuk. Bizim de amacımız, Ankara'ya, Ankaragücü'ne en iyi şekilde hizmet etmek. Değerli büyüklerimizin de bize desteğiyle kulübümüzü inşallah yukarılara taşıyacağız." diye konuştu.

Altınok'a ziyaretinde, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara milletvekilleri Zeynep Yıldız, Ahmet Fethan Baykoç, Murat Alparslan, AK Parti Ankara Gençlik Kolları İl Başkanı Ülkü Efe Demirhan ve AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak eşlik etti.