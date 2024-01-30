EUROCONTROL, 15-21 Ocak tarihine ilişkin Avrupa Havacılık Raporunu yayımlandı. Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama bin 301 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı, günlük ortalama bin 164 uçuşla Londra Heathrow Havalimanı ile bin 103 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı izledi.
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Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı(EUROCONTROL)'nın raporuna göre 15-21 Ocak tarihleri arasında günlük ortalama bin 301 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.