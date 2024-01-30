- Gündem

Dumandan etkilenen 2 kardeşten biri öldü

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde annelerinin eve bırakıp kayınvalidesine gittiği 2 kardeşten 1,5 yaşındaki Yusuf Ç., sobadan çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybetti, kardeşi 40 günlük Beşir Ç. de yaralandı.

Dumandan etkilenen 2 kardeşten biri öldü mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, öğle saatlerinde Eğil ilçesine bağlı Kırsal Sarmaşık Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen anne, çocukları Yusuf ve Beşir’i yıkayıp, yanan sobanın bulunduğu odada uyutarak, kısa süreliğine bir üst katında oturan kayınvalidesinin evine gitti. Bu sırada sobadan çıkan kıvılcımların etrafa saçılmasıyla yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Evden çıkarılarak ilk müdahalesinin ardından Dicle Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kardeşlerden Yusuf, burada doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı, kardeşi Beşir ise Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Yusuf’un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

# Diyarbakır, eğil, Hastane, Yangın, Soba, için, bir, ISE, ilk, olay, ilgili, Sağlık, sevk

30 Oca 2024 - 20:35 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL