"Darbe girişimine dur diyeceğiz"

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabı X'ten Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin tepki gösterdi.

Özel; "Bu darbe girişimine karşı direneceğiz, mücadele edeceğiz.

Bu mücadelede herkesi direnmeye, mücadeleye ve bu darbe girişimine karşı pozisyon almaya, tepki göstermeye davet ediyoruz!" şeklinde konuştu.