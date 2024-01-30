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"Darbe girişimine dur diyeceğiz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabı X'ten Can Atalay'ın milletvekilliliğinin düşürülmesine ilişkin tepki gösterdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabı X'ten Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin tepki gösterdi.

Özel; "Bu darbe girişimine karşı direneceğiz, mücadele edeceğiz.

Bu mücadelede herkesi direnmeye, mücadeleye ve bu darbe girişimine karşı pozisyon almaya, tepki göstermeye davet ediyoruz!" şeklinde konuştu.

# CHP, TİP, Sosyal Medya, x, Can Atalay, Özgür Özel, Milletvekili, Demokrasi, Mücadele

30 Oca 2024 - 19:46 - Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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