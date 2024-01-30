Diyarbakır’da feci kaza

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır Çevreyolu 4’üncü Sanayi Sitesi girişinde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 56 AZ 804 plakalı otomobil, çevre yolu üzerinden 4’üncü Sanayi Sitesi’ne dönmek isterken, 21 AEN 219 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet üzerindeki M.M.O.(23) ve F.S.,(23) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada F.S.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Hasar gören otomobil ve motosiklet bölgeye çağrılan çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.