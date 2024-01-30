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2 PKK'lı teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Irak’ın kuzeyinde 2 PKK’lı teröristin teslim olduğu duyuruldu.

2 PKK'lı teslim oldu mask
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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK’dan kaçışlar devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır" denildi.

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30 Oca 2024 - 18:49 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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