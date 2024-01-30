Göbeklitepe dijital dünyada yeniden canlandırıldı

Göbeklitepe Past-is-Future Game Jam, BAU Galata kampüsünde gerçekleşti. 250'den fazla katılımcının 48 saatlik bir maratonda, The Sandbox'ın ücretsiz Game Maker ve VoxEdit yazılımları ile oyun deneyimleri yaratmasına olanak tanıdı. Katılımcılar, Göbeklitepe temalı oyunlarını tasarlayarak dijital dünyada kültürel mirası yaşattı.

Etkinlik sonrasında, The Sandbox'ın Turkishverse alanında sergilenen oyunlar, Self-Publishing süreci ile dünya genelinde oylamaya sunuldu. Kullanıcılar, 15 farklı deneyimi oylayarak en beğendikleri projeleri belirledi. 19 Ocak'ta tamamlanan oylama süreci sonucunda, 11.900 SAND'lik ödül havuzu, yaratıcı projelere dağıtıldı.

The Sandbox Ülke Müdürü Arslan Kiran, "Bu etkinlik, genç yeteneklerimizin küresel bir platformda ne kadar başarılı olabileceğinin göstergesi. Türk gençlerinin yaratıcılıklarını ve dijital yeteneklerini sergileyebilmeleri için onlara bu fırsatı sunmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Kiran, "Bu süreçte yer alan her bir deneyim, Göbeklitepe'nin tarihi mirasını metaverse dünyasına taşıyor. Ayrıca bu projeler, genç geliştiricilerimize Ethereum blok zinciri üzerinde SAND token'ı kullanarak gelir elde etme ve oyun içi varlıkları sahiplenme fırsatı sunuyor" diye konuştu.

Kiran, " 2023 Ocak ayında ticaret hacmimiz, bir önceki aya göre yüzde 114 artarak 1.5 milyon dolara ulaştı. Bu başarı, The Sandbox'un sadece bir oyun platformu olmadığını, aynı zamanda sanatçılar, geliştiriciler ve oyuncular için kapsamlı bir ekosistem olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.