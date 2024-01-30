Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi’nin verdiği karar Meclis Genel Kurulu'nda okundu. Kararın okunmasıyla tutuklu bulunan Atalay'ın, milletvekilliği düşürüldü.
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Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü
Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi’nin verdiği karar Meclis Genel Kurulu'nda okundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.