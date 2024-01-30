- Asayiş

Sarıyer’de müzikholde silahlı kavga

Sarıyer'deki bir müzikholde başlayan bir tartışma, silahlı bir kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Sarıyer’de müzikholde silahlı kavga mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Huzur Mahallesi Beyazıt Caddesi'nde bulunan bir müzikholde meydane geldi. İddiaya göre, müzikholde 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. Yusuf H. silahını çekerek kavga ettiği Ömer Danış (30) ile Yunus Danış’a (22) ateş etti. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunla 2 kişi yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekiler ambulansın gelmesini beklemeden yaralıları taksi ile Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Yaralılardan Ömer Danış hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olaydan sonra kaçan Yusuf H.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

# sarıyer, müzikhol, sılahlı kavga, ölü, Yaralı, tartışma, bir, ile, için, Göre, sevk, Sağlık, olay

30 Oca 2024 - 16:01 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL