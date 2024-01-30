- Çevre

Bozcaada ve Gökçeada'da feribot seferleri iptal

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın gerçekleşecek tüm feribot seferleri, hava şartları nedeniyle iptal edildi

Bozcaada ve Gökçeada'da feribot seferleri iptal mask
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Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

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30 Oca 2024 - 15:26 DHA Çanakkale- Çevre

Mahreç  Dha Ajansı

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