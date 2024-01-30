Emekli infaz koruma memurundan acı haber

Serçeköy Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalında, saat 09.30 sıralarında hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İncelemede, vücudunda herhangi bir darp veya kesici alet izi bulunmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin emekli infaz koruma memuru Ümit Güloğlu'na ait olduğu tespit edildi. Cenaze, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi morguna kaldırılırken, sık sık alkol aldığı iddia edilen Güloğlu'nun kanala düşerek öldüğü tahmin ediliyor. Yalnız yaşadığı da öğrenilen Güloğlu'nun ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.