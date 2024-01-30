Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni inşa edilen AK Parti Kongre Merkezi'nin açılışını yaptı. Merkez önünde toplanan kalabalığa hitap eden Erdoğan, kongre merkezinin toplam bin 166 kişilik büyük kongre salonu, 500 kişilik davet salonu, çalıştay odaları, sergi ve fuaye alanları, televizyon stüdyoları, eğitim odaları, kütüphanelerden oluştuğunu söyledi. Erdoğan, "İnşallah bundan sonra Siyaset Akademisi gibi eğitimlerimizi, istişare ve değerlendirme toplantılarımızı burada rahatça icra edeceğiz. Kongre binamız aynı zamanda partimizin ortak akla ve istişareye verdiği önemin yeni bir nişanesi olacaktır" diye konuştu.

Kurdeleyi keserek kongre merkezinin açılışını yapan Erdoğan, burada 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'ne yönelik partisinin seçim beyannamesini açıkladı. Erdoğan, seçimlerin demokrasi ile yönetilen ülkelerde halk adına ülkenin idaresi sorumluluğunu üstlenen iktidarın en önemli meşruiyet kaynağı olduğunu belirterek, "Şayet bir ülkede halk, ister hükümet ister şehir düzeyinde olsun kendini yönetecek isimleri ve kadroları özgürce belirleyemiyorsa orada demokrasiden söz edilemez. Geçmişte ülkemizde açık gizli sayım yöntemiyle demokrasi ile uyuşmayan seçimler elbette yapılmıştır. Ama bu seçimleri ne milletimiz ne de tarih milli iradenin tecelli vesilesi olarak görmemiştir. Demokrat Parti'nin, rahmetli Başbakan Menderes’in liderliğinde hükümete geldiği 1950 tarihi ülkemizde gerçek anlamda demokrasinin işlemeye başladığı tarihtir" dedi.

'31 MART'TA ELDE EDECEĞİMİZ NETİCE BİZE GÜÇ VERECEKTİR'

Erdoğan, Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtiği 2018 yılında ve 2023’ün Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanı ve Meclis seçimlerinin ülke tarihindeki önemli dönüm noktaları arasındaki yerini aldığını vurgulayarak, "Yerel seçimlerin de bu tabloya benzer bir seyir izlediğini görüyoruz. Çok partili hayata geçildikten sonra ilk defa 1950 yılında yapılan mali idareler seçimleri bugüne kadar 14 defa tekrarlanmıştır. İnşallah çok partili dönemin 15’inci belediye başkanlığı seçimini 31 Mart‘ta yine bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleştireceğiz. Yaşadığımız darbelere ve çeşitli yöntemlerle demokrasiyi askıya alma gayretlerine rağmen milletimiz her badirenin ardından milli irade bayrağını yeniden yükseltmiştir. AK Parti’nin iktidara gelmesi, 28 Şubat postmodern darbesinin ve sonrasında yaşanan istikrarsızlık döneminin ardından işte böyle bir milli irade şahlanışı olarak vuku bulmuştur. Geride bıraktığımız 21 yıl boyunca vesayetin türlü baskılarına, terör örgütlerinin saldırılarına, darbe girişimlerine, emperyalistlerin sinsi oyunlarına rağmen milletimizin emanetini yere düşürmedik, milli irade bayrağını hep yukarıda tuttuk. Bu mücadelenin son örneğini 14 ve 28 Mayıs 2023 seçimlerde hep birlikte verdik. Allah’ın izniyle 31 Mart’a bu imtihandan bir kez daha alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum. Türkiye Yüzyılı’nın bu ilk seçiminde mesele sadece mümkün olan en çok belediye başkanlığını kazanmak değildir. Bununla birlikte 31 Mart‘ta elde edeceğimiz netice ülkemizi dünyada hak ettiği yere yükseltme hedefimize doğru yürüyüşümüzde bize güç verecektir, kuvvet verecektir, destek verecektir" ifadelerini kullandı.

'ASIL HEDEF MİLLETİMİZDİR'

Erdoğan, büyük hayallere kavuşmak için samimiyetle ve azimle çok çalışmak gerektiğini söyledi. Erdoğan, "Biz ülkeye ve millete hizmet yolculuğumuza 30 yıl önce belediyelerde başlamış bir kadroyuz. ‘Halka hizmet Hakka hizmet’ düsturuyla önce şehirlerimizdeki başarılarımızla milletimizin gönlüne girdik. İktidara geldikten sonra da vatan topraklarının her karışını yatırımla, eserle, hizmetle buluşturduk. Ülkenin sadece altyapı eksiklerini gidermekle, asırlık ihmallerini telafi etmekle kalmadık. Önce 2023 hedeflerimiz, ardından Türkiye Yüzyılı vizyonumuz ile ülkenin geleceğini inşa ettik. Evlatlarımıza güçlü, müreffeh, itibarlı bir Türkiye bırakma hedefimize çelme takması için kimsenin eline malzeme vermemeliyiz. Sizlerin de gördüğü gibi içeride ve dışarıda Türkiye’nin tökezlemesini, siyasi ve ekonomik olarak yeniden eski zayıf günlerine dönmesini bekleyen bir güruh var. Her ne kadar oklar bize çevrilmiş olsa da asıl hedef Türkiye’dir. Asıl hedef tarihi ve inançları ile milletimizin bizatihi kendisidir. Şehirlerimizi Türkiye Yüzyılına hazırlayacak adımları atmakla bu niyetleri de Allah‘ın izniyle boşa çıkarmış olacağız. Bunun için sözümüzü muhaliflerimize, rakiplerimize, yarıştığımız parti ve adaylara değil doğrudan milletimize söylüyoruz. Bunun için vizyonumuzu kendi belediyelerimizle birlikte ülkemizin tüm şehirlerini kucaklayacak şekilde hazırlıyoruz" dedi.