Kâmil Koç, üçüncü kez 'Yılın İtibarlısı' seçildi

Kâmil Koç Genel Müdürü Çağatay Kepek, halkın oyları ile bir kez daha yolların en itibarlı markası seçildiklerini belirterek şunları söyledi:

“Kâmil Koç Ailesi, bine yakın araçtan oluşan dev filosu, yaklaşık 2 bin çalışanı ve her yıl taşıdığı milyonlarca yol arkadaşı ile çok büyük bir aile. Her sabah ülkemizin dört bir yanında bine yakın aracımız sefere çıkıyor. Çıktığımız her seferde tek bir şeyi amaçlıyoruz; o da bizi tercih eden yol arkadaşlarımızı markamızın hizmet kalitesine yaraşır bir şekilde güven içinde varacakları noktaya ulaştırmak. Türkiye'nin ilk karayolu seyahat markası olarak, kurulduğumuz günden bu yana yolcularımızın memnuniyeti bizim için her zaman odak noktası oldu ve bu temel yaklaşımdan hiçbir zaman taviz vermedik. Bugün ülkemizin en çok tercih edilen karayolu seyahat markası olmamızın ardında, bir asra yaklaşan köklü hizmet tecrübemizin yanı sıra, yolcu memnuniyetini her zaman en üst düzeyde tutmayı hedefleyen hizmet anlayışımızın da büyük payı var. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında da başarımızı böylesine prestijli bir ödülle taçlandırmak bizler için çok ayrı ve özel bir anlam taşıyor. Çünkü bu değerli ödül, bizzat araçlarımızı tercih eden yol arkadaşlarımızın oyları ile veriliyor. Dolayısıyla yol arkadaşlarımız tarafından böylesine bir ödüle layık görülmek bizler için apayrı bir mutluluk. Üstelik bu ödülü son üç yılda üst üste üçüncü kez kazanıyoruz. Bu istikrarlı başarı için tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum. 2024 yılında da yine yolcu memnuniyeti odaklı bir yaklaşımla yol arkadaşlarımıza Kâmil Koç'un hizmet kalitesini yaşatmaya devam edeceğiz."