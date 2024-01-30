Eski eşler barıştı mı?

Popçu Murat Dalkılıç ile 2015–2017 yılları arasında evlilik yaşayan Merve Boluğur, Temmuz 2022'de DJ Mert Aydın ile başlayan yeni bir ilişkiye adım atmış ve sık sık 'Kocam' notunu düştüğü paylaşımlar yaparak Aydın ile evlenmişti. Ancak Boluğur'un mutluluğu, beklediğinden çok daha kısa sürede son buldu.

Fuat Paşa Yalısı’nda 2 Ekim 2022'de dünyaevine giren ünlü çift, sadece 53 gün sonra, 23 Kasım 2022 tarihinde boşandı. Boşanma süreci uzun bir süre magazin gündeminde yer aldı.

Eski eşlerle ilgili şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Aramızda Kalmasın adlı programın sunucusu Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın, tekrar bir araya geldi.

Ayrılık sonrasında Mert Aydın, "Severek evlendik, severek ayrıldık" açıklamasını yapmıştı.