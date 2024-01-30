Ozan Güven'in yeni dizisinden ilk fragman

Ozan Güven, 13 Haziran 2020 tarihinde eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmıştı. Uzun bir süredir projelerde yer almayan Güven, şimdi ekranlara dönüyor. Kanal D'de yayınlanacak olan Taş Kağıt Makas dizisinde, Ekin Koç, Hande Ataizi ve Serra Arıtürk gibi isimlerle başrolü paylaşacak.

Uzun bir süredir beklenen Taş Kağıt Makas dizisinden ilk fragman nihayet yayınlandı. Ozan Güven, Instagram'da son paylaşımını 2020 yılında davayla ilgili yapmış ve yıllar sonra ilk paylaşımında dizinin fragmanını paylaştı. Güven, paylaşımına "Yoğun hasret içerir" notunu ekledi ve sanatçı dostlarından büyük destek aldı.