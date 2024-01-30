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Eski Survivor, Yalı Çapkını dizisinde

Survivor deneyimi yaşayan ve ardından oyunculuk kariyerine adım atan Melih Özkaya, artık Yalı Çapkını dizisinin oyuncu kadrosunda yer alacak. Özkaya, dizide Akın karakterini canlandıracak.

Eski Survivor, Yalı Çapkını dizisinde mask

2018 yılında Survivor'a katılan ve Gönüllüler takımında yer alan Melih Özkaya, şu anda oyunculuk kariyerine odaklanıyor. Daha önce Emanet dizisinde performans sergileyen başarılı oyuncu, Yalı Çapkını adlı dizinin kadrosuna dahil olma kararı aldı. Dizinin başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir yer alıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, OGM Pictures imzalı dizinin kadrosuna yakışıklı bir oyuncu dahil oluyor. Daha önce Survivor deneyimi yaşamış ve en son Ali Komiser rolüyle Emanet dizisinde boy göstermiş olan Melih Özkaya, Yalı Çapkını adlı dizide Akın karakterini canlandıracak.

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30 Oca 2024 - 13:23 - Magazin

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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