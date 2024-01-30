Melis Sezen, alay konusu oldu

Başarılı oyunculuğu ve çekiciliğiyle dikkat çeken Sezen, şu günlerde sıklıkla sosyal medyada paylaştığı içerikleriyle gündeme geliyor. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim, bu sefer ödül törenindeki tarzıyla konuşuldu.

BAU Radyo MüzikOnAir ödül gecesinde ödül kazanan güzel oyuncu, kombiniyle eleştirilerin odağı oldu. Sezen, kapri pantolonu ve büstiyeriyle tamamladığı tarzını siyah ceketiyle vurguladı.

Ünlü ismin kombini hiç beğenilmedi. Melis Sezen'e sosyal medyada; 'Kıyafeti şaka gibi', 'Bu nasıl bir uyumsuzluk', 'Gözüm kanadı resmen' , 'Üstle alt ne alaka?' gibi yorumlar yapıldı.