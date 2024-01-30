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Melis Sezen, alay konusu oldu

En son Murat Ünalmış ile birlikte başrol oynadığı Gülcemal dizisiyle ekranlara gelen Melis Sezen, dans yetenekleri, cesur tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça konuşuluyor. Ünlü ismin her paylaşımı olay yaratırken, bu sefer ödül gecesi stiliyle gündeme geldi. Kapri pantolon ve büstiyeriyle katıldığı etkinlikte Sezen'in tarzı, alay konusu oldu.

Melis Sezen, alay konusu oldu mask

Başarılı oyunculuğu ve çekiciliğiyle dikkat çeken Sezen, şu günlerde sıklıkla sosyal medyada paylaştığı içerikleriyle gündeme geliyor. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim, bu sefer ödül törenindeki tarzıyla konuşuldu.

BAU Radyo MüzikOnAir ödül gecesinde ödül kazanan güzel oyuncu, kombiniyle eleştirilerin odağı oldu. Sezen, kapri pantolonu ve büstiyeriyle tamamladığı tarzını siyah ceketiyle vurguladı.

Ünlü ismin kombini hiç beğenilmedi. Melis Sezen'e sosyal medyada; 'Kıyafeti şaka gibi', 'Bu nasıl bir uyumsuzluk', 'Gözüm kanadı resmen' , 'Üstle alt ne alaka?' gibi yorumlar yapıldı.

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30 Oca 2024 - 13:11 - Magazin

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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