TV+ Kral Şakir'le imza günü düzenleyecek

TV+'ın ana sponsorluğunda, Vadistanbul'un ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenecek özel etkinlikle Kral Şakir'in yaratıcısı Varol Yaşaroğlu'nun da katılımıyla çizim atölyesi, imza günü gibi farklı aktiviteler gerçekleştirilecek.
AVM’nin zemin katında yapılacak etkinlikler 4 Şubat Pazar günü saat 13.00'te başlayıp 20.00'ye kadar devam edecek. Gün içindeki etkinliklerin tamamının ücretsiz olduğu bu programa 6-12 yaş aralığındaki çocuklar katılabilecek. Kral Şakir karakterleriyle tanışacak çocuklar, Zumba Show ile eğlenecek. Varol Yaşaroğlu, Grafi2000 Yaratıcı Çocuk Çizim eğitiminin ardından, çocuklara sahnede Kral Şakir karakterlerini çizdirecek. İmza etkinliğinden sonra düzenlenecek ikinci seansta da çocuklar sahne şovlarıyla eğlenecek, çizim eğitimi sonrası Kral Şakir ve Fil Necati'yle tanışacak.
Program Akışı
4 Şubat 2024, Pazar
13.00 Kral Şakir ve Fil Necati'yle Tanışma
13.30 Sahnede Zumba
14.00 Grafi2000 Çizim Eğitimi 1. Seans
15.00 Varol Yaşaroğlu ile Kral Şakir'i çiziyoruz
16.00 Varol Yaşaroğlu Kitap İmza
17.30 Kral Şakir ve Fil Necati'yle Tanışma
18.00 Grafi2000 Çizim Eğitimi 2. Seans
19.00 Sahnede Zumba
19.15 Kral Şakir ve Fil Necati'yle Tanışma
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.