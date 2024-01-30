TV+ Kral Şakir'le imza günü düzenleyecek

TV+'ın ana sponsorluğunda, Vadistanbul'un ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenecek özel etkinlikle Kral Şakir'in yaratıcısı Varol Yaşaroğlu'nun da katılımıyla çizim atölyesi, imza günü gibi farklı aktiviteler gerçekleştirilecek.

AVM’nin zemin katında yapılacak etkinlikler 4 Şubat Pazar günü saat 13.00'te başlayıp 20.00'ye kadar devam edecek. Gün içindeki etkinliklerin tamamının ücretsiz olduğu bu programa 6-12 yaş aralığındaki çocuklar katılabilecek. Kral Şakir karakterleriyle tanışacak çocuklar, Zumba Show ile eğlenecek. Varol Yaşaroğlu, Grafi2000 Yaratıcı Çocuk Çizim eğitiminin ardından, çocuklara sahnede Kral Şakir karakterlerini çizdirecek. İmza etkinliğinden sonra düzenlenecek ikinci seansta da çocuklar sahne şovlarıyla eğlenecek, çizim eğitimi sonrası Kral Şakir ve Fil Necati'yle tanışacak.

Program Akışı

4 Şubat 2024, Pazar

13.00 Kral Şakir ve Fil Necati'yle Tanışma

13.30 Sahnede Zumba

14.00 Grafi2000 Çizim Eğitimi 1. Seans

15.00 Varol Yaşaroğlu ile Kral Şakir'i çiziyoruz

16.00 Varol Yaşaroğlu Kitap İmza

17.30 Kral Şakir ve Fil Necati'yle Tanışma

18.00 Grafi2000 Çizim Eğitimi 2. Seans

19.00 Sahnede Zumba

19.15 Kral Şakir ve Fil Necati'yle Tanışma