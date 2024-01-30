Eşi ve 2 kayınbiraderini öldürdü!

Olay, dün sabah saatlerinde Nizip ilçesinde meydana geldi. Halil Çağlar, babaevine dönen boşanma aşamasındaki eşi Yüksel Çağlar’ın yanına gitti. Halil Çağlar, yanındaki tabancayla eşi Yüksel Çağlar ile kayınbiraderleri Ahmet ve Mehmet Oymak’ı öldürüp, kızı Nimet Çağlar ile baldızı Adile Oymak’ı da ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan Halil Çağlar, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde polis kontrol noktası yakınlarında tabancayla kendini başından vurarak intihar etti.
CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Olaya ilişkin cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir mahallelinin çektiği görüntülerde, Halil Çağlar'ın otomobilinden inerek sokaktaki kayınbiraderini vurduktan sonra eve girdiği, ardından peş peşe silah sesleri duyulduğu, tekrar koşarak evden çıkıp aracına binerek kaçtığı görüldü.
Bu arada, olayda yaralanan şüphelinin kızı Nimet Çağlar ile baldızı Adile Oymak’ın hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.