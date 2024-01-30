Bolluca Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Erdem Demirtaş düdük çalacak. Denizlispor Teknik Direktörü Özcan Bizati son derece kritik bir karşılaşmaya çıkaacaklarını belirterek, "Galibiyetten başyka bir seçenek düşünmüyoruz. Kazanıp yeni bir sayfa açmak istiyoruz" dedi.
- Spor
Denizlispor 3 maçtır kazanamıyor
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 3 maçtır kazanamayan, düşme hattındaki Denizlispor yarın Arnavutköy Belediyespor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.