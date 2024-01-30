- Asayiş

Kilise saldırısında kullanılan silahlar bulundu

Sarıyer'deki kilise saldırısıyla ilgili olarak, saldırganların yol kenarına attığı belirtilen silahlardan biri bulundu. Polis, Bahçeköy Kemerburgaz yolunda gerçekleştirdiği arama çalışmalarında, yol kenarındaki kuru sıkıdan bozma tabancayı dedektörle tespit etti. Polis, soruşturma kapsamında arama çalışmalarına devam ediyor.

Kilise saldırısında kullanılan silahlar bulundu mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın

Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği kilise saldırısının ardından dün, saldırganların silahları parçalayarak Bahçeköy'de Belgrad Ormanı içinden geçen yolda attıkları bilgisi üzerine çevrede arama çalışmaları başlatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri Bahçeköy Valide Sultan Caddesi, Kemerburgaz Yolu üzerinde ve ormanlık alanda arama çalışmaları yaptı. 300 polisin katıldığı arama çalışmalarında, saldırıda kullanıldığı düşünülen kuru sıkıdan bozma tabanca ve parçaları bulundu. Bulunan parçalar incelenmek üzere emniyete götürüldü. Çok sayıda polis, Bahçeköy Kemerburgaz yolunda dedektörlerle arama çalışmalarına devam ediyor. Özel harekat polisleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Çalışma nedeniyle yolda trafikte kontrollü sağlanıyor.

Yol kenarına atılan silahlardan birinin bulunduğu anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, dedektörle arama yapan polis ekipleri dedektörün sesle tepki vermesi üzerine yol kenarındaki tabancayı buluyor.

# klıse, saldırı, sılah, sarıyer, devam, bir, olay, Güvenlik

30 Oca 2024 - 12:26 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL