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Samsun'da aranan hükümlü yakalandı

SAMSUN’un Havza ilçesinde ‘Nitelikli cinsel saldırı’ suçundan hakkında 42 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.

Samsun'da aranan hükümlü yakalandı mask
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İl Emniyet Müdürlüğü Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 42 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A.’yı saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanıp, cezaevine teslim edildi.

# aranan hükümlü, Yakalandı, Samsun

30 Oca 2024 - 12:22 DHA Samsun- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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