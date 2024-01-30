TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Beyoğlu Yeni Çarşı'ya 2-0 mağlup olan Altınordu yarın deplasmanda Ankara Demirspor'la kozlarını paylaşacak. TCDD Ankara Demirspor Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Doğu Yılmaz düdük çalacak. Ligde son 3 maçından 1 puan çıkararak 17 puanla 15'inci sırada yer alan Altınordu, 30 puanla 8'inci basamakta yer alan rakibini mağlup ederek moral bulmayı hedefliyor. Kırmızı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı sağ bek Furkan Metin forma giyemeyecek. Altınordu ilk yarıda evinde Başkent ekibine 2-1 mağlup olmuştu.
30 Oca 2024 - 11:42- Spor Güncelleme:
Altınordu yarın Ankara Demirspor'la kozlarını paylaşacak
İZMİR, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Beyoğlu Yeni Çarşı'ya 2-0 mağlup olan Altınordu yarın deplasmanda Ankara Demirspor'la kozlarını paylaşacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.