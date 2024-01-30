Altınordu yarın Ankara Demirspor'la kozlarını paylaşacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Beyoğlu Yeni Çarşı'ya 2-0 mağlup olan Altınordu yarın deplasmanda Ankara Demirspor'la kozlarını paylaşacak. TCDD Ankara Demirspor Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Doğu Yılmaz düdük çalacak. Ligde son 3 maçından 1 puan çıkararak 17 puanla 15'inci sırada yer alan Altınordu, 30 puanla 8'inci basamakta yer alan rakibini mağlup ederek moral bulmayı hedefliyor. Kırmızı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı sağ bek Furkan Metin forma giyemeyecek. Altınordu ilk yarıda evinde Başkent ekibine 2-1 mağlup olmuştu.