Sosyal medya reklamlarıyla göçmen kaçakçılığı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan İranlı M.S. "Bunlar 20-25 kişi ben ise dördünü tanıyorum. İran'dan Afganistan'dan kaçaklar İstanbul'a geliyor. Çanakkale ve Muğla'dan İtalya'ya götürülüyorlar. Kişi başı 8 bin dolar alıyorlar. Sosyal medyada videoları var, orada görülen herkes kaçak. Videoda bir balıkçı teknesi gözüküyor, orada 80 kadar kişi var; tamamı kaçak" dedi.

İran vatandaşı Omar S.D.'ye ait olduğu iddia edilen bir instagram hesabından paylaşılan birçok görüntüde ise gemi içinde yolculuk yapan ve düzensiz bir şekilde kamara ve güvertede oturan çok sayıda kişinin olduğu, bu kişilerin hesabın sahibi olan kişiye teşekkür ettiği; bir videoda ise Farsça konuşan bir kadının tarih ve hesap sahibi kişinin adını vererek "İtalya sularına girdik' ifadelerini kullandığı görüldü. Aynı Instagram hesabına eklenilen link vasıtasıyla ulaşılabilen mesajlaşma uygulaması Telegram'da bulunan açık grupta ise göçmenlerin sorularına verilen yanıtlar görülüyor. Grupta, yasal, yasadışı göçmenlik, iltica şartları ve yöntemlerin detaylarının tartışılması da dikkat çekiyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na M.S. tarafından yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma ise sürüyor.

İstanbul'da yaşayan Leila P. ile Younes M. ve Omar S.D. ve Akoo R. isimli 4 İran uyruklu kişi hakkında silahlı örgüt kurarak başta yağma; insan kaçakçılığı, adam kaçırma, tecavüz ve tehdit suçları işledikleri iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na M.S. tarafından suç duyurusunda bulunuldu. İran uyruklu 4 şüphelinin, İran üzerinden Türkiye'ye gelen mülteci ve göçmenlere sosyal medya hesapları ve internet reklamlarıyla ulaştığı; İstanbul'a gelen göçmenlere konaklamak için çeşitli ilçelerde yer tahsis ettikleri, Çanakkale ve Muğla gibi Ege Denizi'ne kıyısı bulunan şehirlerden deniz yoluyla başta İtalya ve Almanya olmak üzere, Avrupa ülkelerine göçmen taşıdıkları öne sürüldü. İran vatandaşı Omar S. D.'ye ait olduğu belirtilen instagram hesabında yer alan videolarda ise, açık denizde seyreden gemilerin güverte ve kamaralarında düzensiz bir şekilde oturan çok sayıda kişinin, Farsça ve Kürtçe konuşarak İtalya'ya gitmekte olduklarını söylediği; bir başka videoda ise Farsça konuşan bir kadının tarih ve hesap sahibinin adını vererek "İtalya sularına girdik" ifadesini kullandığı anlar yer aldı.

Telegram uygulamasında açılan bir grupta ise, çete mensubu olduğu iddia edilen bir kişinin silah fotoğrafı paylaşarak, tehdit söylemlerinde bulunduğu görülüyor. Yüzlerce kişinin yer aldığı bu grupta, Avrupa ülkelerine dair iltica şartlarının, kaçak yolculuk imkanları ile yasal ve yasadışı göçmenliğe dair bilgilerin tartışıldığı; göçmenlerin birbirlerine karşılıklı tavsiyeler verdiği ve sorular sorduğu görüldü. Çete kurduğu öne sürülen kişilerin İtalya'ya gitmek isteyenlerden rotaya göre kişi başı 8-9 bin dolar ücret istedikleri, Türkiye'de yaşayan bazı İranlılardan haraç aldıkları ve tehdit ettikleri, bazı göçmenleri ise dolandırdıkları iddia edildi.

KAÇAKÇILIK YÖNTEMLERİ TELEGRAM MESAJLARINDA

Instagram hesabında bağlantısı da yer alan ve bir mesajlaşma uygulaması olan Telegram'da bulunan açık grupta, göçmenlerin sorularına verilen yanıtlar da ortaya çıktı. Yaklaşık 14 bin kişinin bulunduğu bu grupta, göçmenlere Avrupa'ya gitme yöntemlerinin anlatıldığı, yasadışı yolculuk yapmak isteyen göçmenlerle iletişime geçildiği ve sorularına grup yöneticisi bir ekip tarafından yanıt verilmesi dikkat çekti. O yanıtlarda, "Gemiler ve motorları sağlam, yola çıkmadan önce kontrol ediliyor, gemilerde 30-50 bin dolar maaşla çalışan Ukrayna ve Rus uyruklu kaptanlarımız var", "Ücret 9 bin dolar ve varış yerinde ödüyorsunuz", " Her yaşa kadar yolcu kabul edilir, 9 yaş altındaki çocuklardan yetişkin ücretinin yarısı alınır yani, 4 bin 500 dolar" ifadeleri kullanıldı. Gemi yolculuğu yapacak göçmenlere, "Gemide herkes yanına bir sırt çantası alabilir, yanınızda olması gerekenler; İtalya'dan yola devam etmeniz için birtakım temiz kıyafet, gıda, gerekli ekipmanlar ve 400-500 Euro nakit para, cep telefonunuz Türk veya Yunan deniz polislerine yakalanmamanız, takip edilmemeniz ve güvenliğiniz için sizden alınacak ve İtalyan sularında size teslim edilecektir. Mümkün olduğunca işbirliği yapın" mesajları yer aldı.

KARA YOLCULUĞU ALTERNATİFİ

Aynı grupta bir yönetici tarafından paylaşıldığı görülen farklı bir mesajda ise, "Türkiye'den Yunanistan'a giden rota iki güzergahtan oluşuyor, TIR güzergahı: 6.800 Euro ve taksi güzergahı: 5.000 Euro. İstanbul'dan TIR güzergahına binip Selanik'e gidiyorsunuz ve yürümeden Atina'ya doğru devam ediyorsunuz" ifadeleri yer alırken mesajın devamında ise, "Türkiye-Yunanistan sınırının sıfır noktasına kadar taksi güzergahından 4-6 kişi ile gidiyorsunuz ve Türkiye-Yunanistan sınırını yaya olarak geçiyorsunuz ve taksinin olması gereken noktada sizi almasını bekleyeceksiniz ve taksi sizi alıp Selanik şehrine götürecek" ifadeleri yer aldı.

"8 BİN DOLARA GÖTÜRÜYORLAR"

İddiaya göre kendisinden 1 sene içinde para isteyen şebekeye istediği para vermeyen M.S. ailesiyle tehdit edildi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan M.S, "Bunların hepsi 4 kişi. Bir grupta, mesela 20-25 kişi ama ben dördünü tanıyorum. Misafirler, yolcular İran ve Afganistan tarafından kaçak şekilde İstanbul'a geliyorlar. Burada 15-20 gün 100-150 kişi kalıyorlar. Buradan tekneyle Fethiye, Marmaris ve Çanakkale tarafından, İtalya'ya gidiyorlar. İran'dan Türkiye'ye ise kaçak şekilde giriyorlar" dedi.M.S., "Sosyal medyada çok reklamları var, Telegram ve Instagram'da. İngilizce dil desteği ve Avrupa'dan numaraları var. Siz mesela aradınız, size diyorlar ki ben sizi İtalya'ya götürürüm ama şu kadar para alırım. Buradan İtalya'ya kişi başı 8 bin dolara götürüyorlar. Bir seferde de 70-80 kişiyi götürüyorlar" şeklinde konuştu.

"VİDEODAKİLERİN HEPSİ KAÇAK"

M.S., "Sosyal medya hesaplarında yer alan videodakiler kaçak. Bunların hepsi kaçak. Mesela bir balıkçı teknesinin içinde 80 kişi var bunların hepsi kaçak. İstanbul'dan mesela 10 tane minibüs ya da kamyon kiralıyorlar, bunları oralara götürmek için" dedi.

"CAN GÜVENLİĞİM YOK"

Ailsinin ve kendisinin tehdit edildiğini ifade eden M.S., "Benim can güvenliğim yok, beni bu 4 kişi de tehdit ediyor. Ben ve ailemin can güvenliği yok. Bu yüzden ismimi vermiyorum, can güvenliğim yok. Sosyal medyada Instagram'da bir sayfaları, Telegramda 2 kanalları var. Her ay 20 bin lira ile 50 bin lira arasında reklam parası veriyorlar bunlara" diye konuştu.M.S., "Bunların sabit bir evi yok, ev değiştiriyorlar. Her 5-10 günde bir ev değiştiriyorlar. Bunlar ev kiraladı diyelim, 50 kişi Beylikdüzü, 50 kişi Mecidiyeköy, 50 kişi Fatih tarafında konaklatıyor. Hepsi 15-20 gün İstanbul'da kalıyor, daha sonra 10-15 dolmuşla Çanakkale, Marmaris tarafına götürülüyorlar" dedi.

"ÖNCE İTALYA ORADAN ALMANYA"

Kaçak yolculuğun bedeli hakkında da bilgi veren M.S., "Bunların temiz bir işi yok, bunlar çetedir. Tecavüz var, insan kaçakçılığı ve silah var. Temiz bir işleri yok, hepsi kara iş. Mesela ben yolcuyum, ben sadece İstanbul'dan İtalya'ya gitmek istiyorum ve başka hiçbir işim yok. Lakin kaçak olan insanda para çok. Bunlar da mesela 8 bin dolar istiyorlar, bunun sadece bin doları masraftır. Geri kalanı yani 7 bin doları ise kazançtır" ifadelerini kullandı.M.S., "Benim de giden tanıdıklarım oldu, bir iki kişi var. Şimdi Almanya tarafındalar. Onlar da bu şekilde yola çıktılar. İran'dan Türkiye'ye geliyorsun, 15-20 gün bekliyorsun, önce İtalya sonrasında ise Almanya" diye konuştu.