Saç tasarımında yapay zeka dönemi!

Saç kesimi ve tasarımı, yapay zekayla birlikte daha yaratıcı, özgün ve kişiselleştirilmiş bir boyuta evriliyor. Saç stilistleri için deneme yanılma yöntemi geride kalırken saç simülasyonu, kişiye özel binlerce tasarım yapılmasına kapı aralıyor.

Teknolojinin saç kesimi ve tasarımına sağladığı faydaları anlatan 333 Hair Art Kurucusu ve Saç Stilisti Nuray Aral, “Saç tasarımı, sadece teknik beceriden ibaret bir süreç değil, aynı zamanda derin bir sanatsal ifade biçimidir. Amacımız, her müşterimizi sanat eseri gibi kabul ederek onlara en yakışan tarzı yaratmak. Bunun için kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Yeni teknolojiler, bu alanda devrim yaratıyor ve bizim gibi yenilikçi stilistlere daha yaratıcı ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunma fırsatı tanıyor. Müşterilerimizin yüz hatlarına, saç tipine, tercihlerine ve beklentilerine en uygun saç modelini belirlemek için teknolojiden faydalanıyoruz. Yeni teknikler geliştiriyor, güncel trendleri takip ediyor ve eğitimlerimize devam ediyoruz" diye konuştu.

“YAPAY ZEKAYI İŞİMİZE ENTEGRE EDİYORUZ"

Teknolojik yenilikleri iş süreçlerine entegre ettiklerine dikkat çeken Aral, “Yapay zeka destekli saç stili simülasyonu gibi teknolojik yeniliklerden faydalanıyoruz. Misafirlerimizin memnuniyetini ön planda tutarak, her birine özel deneyimler sunmak için gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Çünkü misafirlerimizin memnuniyeti, motivasyonumuzun temelini oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

“ TEKNOLOJİ, SAÇ KESİMİ VE TASARIMINDA YENİ BİR ÇAĞ BAŞLATIYOR"

Teknolojinin saç kesimi ve tasarımında yarattığı etkinin önemine dikkat çeken Aral, sözlerini şöyle noktaladı:

“Teknoloji, saç kesimi ve tasarımında yeni bir çağ başlatıyor. Müşteriler artık farklı saç modellerini, renkleri ve stilleri artırılmış gerçeklik ve yapay zeka teknolojileri sayesinde önceden deneyebiliyor. Böylece kendilerine en uygun stilleri keşfedebiliyor ve deneyimleyebiliyorlar. Stilistler ise milimetrik kesim hassasiyeti kazanabiliyor. Daha yaratıcı ve özgün saç modelleri oluşturabiliyor. Teknoloji, hem stilistlerin hem de müşterilerin hayatını kolaylaştırıyor. Biz de 2016'da İstanbul Akatlar'da kurduğumuz merkezimizle çıktığımız yola ‘Saçınızdaki sanatı yaratmanın peşine düştük’ felsefesiyle devam ediyoruz. Gerek saç uygulamaları, gerek makyaj ve kişisel bakım hizmetlerimizle haftanın 6 günü tüm enerjimizle müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz."