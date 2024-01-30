Turistin çantasını çalan iki şüpheli tutuklandı

İstanbul'a turist olarak gelen A.H., Fatih, Kemalpaşa Mahallesi Tevfik Paşa Caddesi'nde 15 Ocak Pazartesi günü saat 02.00 sıralarında içinde 9 bin 190 euro bulunan çantasının çalındığı şikayetiyle emniyete başvurdu. Karakolda ifade veren A.H.'nin oteline dönerken iki kişinin çantasını çaldığını onları kovalamasına rağmen yakalamadığını söylediği öğrenildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada olay anının güvenlik kameralarına yansıdığını belirledi. Görüntülerde çantayı çalan iki hırsızın hızla koşarak kaçtıkları, mağdurun da onlara yetişmek için arkalarından koştuğu görüldü.
Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonda şüpheliler Abdullah Ö. (22) ve Fatih K. (22) polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden Abdullah Ö.'nün daha önceden 9, Fatih K.'nın ise 5 suç kaydı olduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.