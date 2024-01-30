Akfen Holding yatırım hedefini belirledi

Geçen yıl başarılı bir şekilde Akfen Yenilenebilir Enerji'nin halka arzını gerçekleştirdiklerini söyleyen Selim Akın, “Bu yıl içinde de diğer iştirak ya da bağlı ortaklıklarımızda da kurumsal aksiyonlar almayı planlıyoruz. Bu kapsamda uygun pencereler açıldığında borç ve sermaye piyasalarında arzlar düşünüyor, paydaş kitlemizi genişletmeyi planlıyoruz" dedi.

Akfen Holding olarak faaliyet gösterdikleri geniş sektör yelpazesi içerisinde yenilenebilir enerji, liman işletmeciliği, madencilik ve turizm sektörlerindeki yatırım planlarını sürdürdüklerini anlatan Selim Akın, bu yatırımların Türkiye’nin yatırıma dayalı ekonomik yapılanmasında önemli bir rol oynamaya devam ettiğini kaydetti. Akın, sözlerine şöyle devam etti:

“Bizim daha önceden belirlediğimiz ancak ekonomik duruma göre revize ettiğimiz yatırım planlarımızda bir aksama olmayacak. 2023 yılı içerisinde Mersin Limanı, Acacia Maden İşletmeleri, Akfen Yenilenebilir Enerji ve Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketlerimizin öncülüğünde önemli yatırımlarımızı tamamladık. Belirsizliklerin zirve yaptığı son 2 yılda 260 milyon dolarlık yatırım yaptık. 2024 ve 2025 yıllarında da yine yatırımlarımıza ara vermeyeceğiz ve çeşitli alanlarda 910 milyon dolarlık yatırımı hayata geçireceğiz.”

“YENİLENEBİLİR ENERJİDE KURULU GÜÇ 860 MW’A ÇIKACAK”

Akfen Yenilenebilir Enerji şirketinin sürdürülebilir ve temiz enerjinin öneminin tüm dünyada arttığı bir dönemde, yeşil enerji yatırımlarını hızlandırdığına dikkat çeken Selim Akın, “Bu kapsamda faaliyette olan rüzgâr enerjisi santrali (RES) projelerinin alanlarına hibrit enerji santrallerinin yapımına başlarken, rüzgârda da kapasite artışı yapıyoruz. 66,25 MWe hibrit güneş enerji santrali ve 92,4 MWe ilave rüzgâr yatırımlarımızı hayata geçirip, şu anda 699 MW olan kurulu gücümüzü 860 MW’a yükselteceğiz. Yatırımlarımız hem ekonomimize hem de çevremize değer katacak ve yenilenebilir enerjinin ülkemizdeki payını artırmada önemli bir rol oynayacak” dedi.

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) şirketinin pandemi döneminin ardından otellerden kira geliri elde etme iş planını yeni sektör ve yatırımlarla çeşitlendirmek için bir yeniden yapılanma süreci içerisine girdiğine dikkat çeken Selim Akın, “2023 yılı başından bu yana bu adımlarımızın karşılığını her alandaki rekor artışlarla almayı başardık. Bu şirketimizde sabit getirili projelere odaklanıp, yıllık 50 milyon dolarlık kira geliri getirecek bir modeli hayata geçirmek istiyoruz. Bu kapsamda Akfen GYO olarak şu anda yapımına devam ettiğimiz Söğütlüçeşme Tren İstasyonu Viyadük Yapımı ve Çevre Düzenleme İşi projemizdeki alanı Türkiye’de ilk olacak bir konseptle yeme - içme merkezi haline dönüştüreceğiz. Yine Akfen GYO çatısı altında Bodrum Yalıkavak Villa Projesi ve Kıyıkışlacık Turizm Projesi gibi yatırımlarımız devam ederken, İstanbul’da Tuzla ve Ankara’da da Esenboğa’daki yeni otel yatırımlarımız da tamamlanacak” ifadelerini kullandı.

Selim Akın, “Geçen iki yılda ortaklarımızla beraber 111 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdiğimiz Mersin Uluslararası Limanı’nda gelecek iki yılda Türkiye’nin en büyük yatırımlarından birisi olarak öne çıkacak 451 milyon dolarlık daha yatırım gerçekleştireceğiz. Bununla birlikte Kastamonu Hanönü’ndeki Acacia Bakır Madeni’nde 68,5 milyon dolarlık yatırımımız gelecek iki yılda 17 milyon dolarlık yeni yatırıma ev sahipliği yapacak. Tüm bunlarla birlikte şirketimizin ruhuna uygun olarak yatırımlarda yeni fırsatlar aramaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“SERMAYE PİYASALARINDA ARZLAR DÜŞÜNÜYORUZ”

Selim Akın, geçen yıl Akfen Yenilenebilir Enerji'nin halka arzını gerçekleştirdiklerini aktararak, güçlü finansal tabloları ile tamamı yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan, Türkiye'nin çeşitli coğrafi bölgelerine dağılmış genç ve temiz enerji portföylerine yerli ve yabancı yatırımcının ilgisinin çok büyük olduğunu, 442 bin 795 yatırımcının 76 milyar TL'lik talep oluşturduğunu, toplam talebin halka arzda tahsis edilen 3,3 milyar TL'nin 23 katına ulaştığını kaydetti.

Selim Akın, "Bu yıl içinde de diğer iştirak ya da bağlı ortaklıklarımızda da kurumsal aksiyonlar almayı planlıyoruz. Bu kapsamda uygun pencereler açıldığında borç ve sermaye piyasalarında arzlar düşünüyor, paydaş kitlemizi genişletmeyi planlıyoruz" dedi.