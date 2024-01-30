9 ilde sol terör örgütlerine operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında sol terör örgütlerine yönelik çalışma yapıldı. Hazırlıklarını tamamlayan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İzmir merkezli İstanbul, Tekirdağ, Samsun, Mersin, Malatya, Manisa, Diyarbakır ve Hatay'da eş zamanla operasyon düzenledi. Operasyonda 24 şüpheli, 'terör örgütüne üye olma ve finans sağlama' suçundan gözaltına alındı. 2'si yurt dışında olduğu belirlenen 6 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.